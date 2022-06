Wimbledon - Elise Mertens file au deuxième tour après l'abandon de Camila Osorio

Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, lundi à Londres. Mertens, 31e mondiale et tête de série N.24, a profité de l'abandon de son adversaire au premier tour, la Colombienne Camila Osorio (WTA 63) alors qu'elle menait 1-6, 6-2, 4-2. La rencontre, interrompue deux heures à cause de la pluie, a duré 1h36À 1-1, Mertens a perdu son service deux fois de suite, se retrouvant menée 5-1 avant de perdre le premier set dans la foulée. Après un nouveau break dans le 3e jeu du deuxième set, la N.1 belge a repris le contrôle du match en alignant cinq jeux de suite pour égaliser à une manche partout. Le troisième set a été plus serré jusque dans le sixième jeu. Au moment où Mertens a réalisé le break pour mener 4-2, Osorio a glissé lors d'une reprise d'appui et s'est tenue le haut de la cuisse. Après avoir appelé le kiné, la Colombienne a décidé d'abandonner. Au deuxième tour, Mertens, qui atteint ce stade de la compétition pour la 4e fois de sa carrière à l'All England Club, défiera la Slovène Tamara Zidansek (WTA 60) ou la Hongroise Panna Udvardy (WTA 110). (Belga)