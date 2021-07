Wimbledon - L'Italien Matteo Berrettini complète le dernier carré

Après avoir rejoint les demi-finales de l'US Open en 2019, Matteo Berrettini s'est hissé dans le dernier carré à Wimbledon mercredi, 3e levée du Grand Chelem de la saison.L'Italien (N.7), 25 ans, 9e joeur du monde, s'est joué en quarts de finale du jeune Canadien de 20 ans, Felix Auger-Aliassime, 19e à l'ATP, en quatre sets - 6-3, 5-7, 7-5 et 6-3 - au bout d'un peu plus de 3 heures de jeu (3h04). Vainqueur du Queen's juste avant le rendez-vous londonien, Berrettini ne retrouvera pas sur sa route le Suisse Roger Federer en demi-finale. Le Bâlois (N.6), 8e joueur du monde, a été éliminé par le Polonais Hubert Hurkacz (N.14/ATP 18), plus tôt dans la soirée, 6-3, 7-6 (7/4) et 6-0 en 1 heure 49 minutes de match. Berrettini participe à son troisième tournoi de Wimbledon avec pour meilleur résultat jusque-là les huitièmes de finale atteints en 2019. De son côté, Auger-Aliassime disputait le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem. L'autre demi-finale mettra aux prises le Serbe Novak Djokovic (N.1), 34 ans, numéro 1 mondial, au Canadien Denis Shapovalov (N.10), 22 ans, 12e joueur du monde. (Belga)