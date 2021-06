Wimbledon: les débuts des premiers matches retardés à cause de la pluie

Les débuts des premiers matches de la première journée du tournoi de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, ont été retardés à cause de la pluie qui s'abat sur Londres lundi.Les premières rencontres devaient débuter sur le coup de 11h00 heure belge et les organisateurs avaient d'abord repoussé le début des rencontres à 12h00. Les matches qui doivent se jouer sur des courts avec un toit se dérouleront comme prévu. Elise Mertens est la seule Belge en lice lundi à Londres. La Limbourgeoise, tête de série N.13, affronte la Britannique Harriet Dart, 142e mondiale et bénéficiaire d'une wildcard, en quatrième rotation sur le court N.18. (Belga)