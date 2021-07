Wimbledon - Madison Keys rejoint Elise Mertens au 3e tour

C'est Madison Keys qu'Elise Mertens affrontera au 3e tour du simple dames de Wimbledon. Mercredi soir, l'Américaine, 27e mondiale et tête de série N.23, s'est imposée 6-1, 6-4 en 1h03 face à sa compatriote Lauren Davis (WTA 91) au 2e tour.Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 16), tête de série N.13, avait écarté la Chinoise Lin Zhu (WTA 99) 6-2, 6-0 en 58 minutes. Ce sera la troisième confrontation entre Elise Mertens, 25 ans, et Madison Keys, 26 ans. L'Américaine avait gagné les deux premières, en 2017 à l'US Open (6-3, 7-6) et en 209 à l'Open d'Australie (6-3, 6-2). (Belga)