Wimbledon - "Rafael jouera Wimbledon", d'après son ancien coach et oncle Toni Nadal

Rafael Nadal devrait plus que probablement participer à Wimbledon, malgré une blessure grave et persistante au pied. Son oncle et ancien entraîneur Toni Nadal l'a révélé samedi."Oui, il va jouer Wimbledon", a déclaré Toni Nadal aux journalistes samedi, lors de l'Open de Stuttgart. "S'il y a une petite possibilité, il sera certainement là." 'Rafa' a remporté Roland-Garros pour la quatorzième fois dimanche dernier, mais il a eu recours aux analgésiques. Plus tôt cette année, il avait également remporté l'Open d'Australie. La légende espagnole a semblé faire allusion à sa retraite, mais son oncle pense qu'il peut encore jouer le tournoi sur herbe. Nadal a subi une thérapie spéciale par "radiofréquence" pour son pied à Barcelone. Toni Nadal a déclaré qu'il avait parlé à son neveu vendredi et qu'il se sentait "beaucoup mieux" dans sa préparation pour le tournoi du Grand Chelem à Londres, qui commence le 27 juin. (Belga)