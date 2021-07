Wimbledon - Sander Gillé en huitièmes de finale du double mixte

Sander Gillé et sa partenaire américaine Hayley Carter se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du double mixte à Wimbledon, samedi.Au deuxième tour, Gillé et Carter, exemptés de premier tour en tant que têtes de série N.13, ont battu les Brésiliens Marcelo Demoliner et Luisa Stefani 6-2, 3-6, 6-3 en 1 heure et 40 minutes. Gillé et Carter affronteront pour une place en quarts de finale soit la paire australienne formée par Matthew Ebden et Samantha Stosur, soit le duo tête de série N.2 composé du Croate Mate Pavic et de la Canadienne Gabriela Dabrowski. Gillé avait été éliminé au premier tour du double messieurs avec son partenaire Joran Vliegen. Les deux Belges ont été battus 6-4, 6-4 par l'Autrichien Oliver Marach et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi. (Belga)