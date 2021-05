Wings for Life World Run: 184.000 coureurs récoltent 4,1 millions d'euros

Ce sont 184.236 coureurs dans 134 lieux différents qui ont pris part, ce dimanche, à la 8e édition de la course "Wings for Life World Run". Ils ont récolté quelque 4,1 millions d'euros au profit de la recherche contre les blessures de la moelle épinière, selon les organisateurs de l'événement.Contrairement aux autres courses, les participants n'avaient pas de distance précise à parcourir mais devaient éviter d'être rattrapés par la "catcher car" virtuelle téléchargée sur leur smartphone. Depuis la première édition, la course a permis de récolter quelque 30 millions d'euros entièrement reversés à la Wings for Life Foundation,. Le gagnant de l'édition 2021 - le Suédois Aron Anderson - a parcouru 66,8 km. (Belga)

