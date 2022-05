WNBA - Chicago et Emma Meesseman s'inclinent en ouverture de la saison

Chicago, avec Emma Meesseman sur le terrain et Ann Wauters sur le banc comme assistante, a débuté la défense de son titre par une défaite 91-98 contre Los Angeles vendredi en WNBA, la ligue nord-américaine de basket féminin.Champion en titre, Chicago a pris une forte connotation belge cet été avec les arrivées d'Emma Meesseman et Julie Allemand, qui est encore en France pour disputer les playoffs avec Lyon, et d'Ann Wauters en tant qu'assistante. Libérée par le club russe d'Ekaterinburg après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emma Meesseman a disputé vendredi son premier match sous ses nouvelles couleurs. En 35 minutes, la Belgian Cat a compilé 12 points, 8 rebonds et 5 assists. Chicago disputera sa deuxième rencontre mercredi avec la réception de New York. (Belga)