WNBA - Chicago Sky et Emma Meesseman s'inclinent à domicile face à Las Vegas

Chicago Sky et Emma Meesseman se sont inclinés à domicile face à Las Vegas Aces, le leader, samedi soir dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA).Les tenantes du titre affichent un bilan de 4 victoires et 3 défaites en ce début de saison (6e) après une défaite 76 à 83 à la Wintrust Arena devant 6812 spectateurs, face à l'une des franchises en forme du moment, Las Vegas Aces, coachée par Becky Hammon, qui aligne une 6e victoire de suite pour un bilan de 8 succès et une seule défaite. Emma Meesseman a inscrit 4 points (2/9 aux tirs, 0/3 à trois points), pris 6 rebonds et délivré deux assists pour une interception et un contre (quatre fautes et une perte de balle) en 19 minutes de jeu. Chicago Sky, coaché par James Wade assisté d'Ann Wauters, intègre petit à petit ses recrues et attend encore l'arrivée de Julie Allemand engagée en finale du championnat de France avec son club de Lyon. La meneuse liégeoise dispute dimanche soir à Bourges le premier match de la finale des playoffs. Le prochain rendez-vous de Chicago est fixé à mardi soir face à Phoenix Mercury (10e, 2 victoires-5 défaites). (Belga)