WNBA - Deuxième défaite pour Julie Allemand avec Indiana

Les Indiana Fever et Julie Allemand se sont inclinées vendredi soir face aux Dallas Wings (73-76) en WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball.En 33 minutes de jeu, la meneuse des Belgian Cats a fait parler sa vision du jeu en distribuant 11 assists en plus de 4 points et 4 rebonds. Indiana a subi sa deuxième défaite de la saison après celle face à Washington et Emma Meesseman lors de la première journée de compétition. La saison de WNBA devait débuter le 15 mai mais a été reportée à cause du coronavirus. Les 12 équipes ont été rassemblées dans une bulle à l'académie IMG à Bradenton en Floride afin de limiter les risques de contamination au virus. Chaque équipe jouera 22 matches de saison régulière avant les playoffs qui débuteront à la mi-septembre. (Belga)