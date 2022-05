WNBA - Deuxième victoire de la saison pour Chicago Sky avec 17 points d'Emma Meesseman

Chicago Sky, emmenée par une omniprésente Emma Meesseman, a conquis sa 2e victoire de la saison WNBA samedi en écartant Minnesota Lynx 78 à 82 pour son 3e match du championnat professionnel nord-américain de basket féminin 2022.Les tenants du titre ont pu compter sur l'intérieure flandrienne auteur de 17 points (2/5 à 2pts, 3/6 à 3 points, 4/4 aux lancers), 7 rebonds, 7 interceptions, 2 assists et un bloc-shot pour 2 pertes de balles et six fautes personnelles en 32 minutes de jeu. Meilleure marqueuse de sa franchise, Emma Meesseman, qui a fêté vendredi ses 29 ans. Devant 6.503 spectateurs au Target Center de Minneapolis, Chicago, coaché par James Wade assisté d'Ann Wauters, a aussi apprécié les 16 points et 11 assists de sa meneuse, l'Américano-hongroise Courtney Vandersloot. Julie Allemand, la meneuse des Belgian Cats, doit encore rejoindre Chicago après sa saison en France. La Liégeoise est avec son club de Lyon en demi-finales des playoffs de la Ligue féminine face à Villeneuve d'Ascq à partir de mardi. Le prochain rendez-vous de Chicago Sky est fixé à mercredi à Seattle Storm. (Belga)