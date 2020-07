Wolverhampton, avec Dendoncker buteur, bat Everton et garde espoir pour une place en C1

Wolverhampton s'est facilement imposé 3-0 face à Everton dimanche lors de la 35e journée de Premier League, le championnat anglais de football. Auteur du deuxième but des siens, Leander Dendoncker a disputé l'intégralité de la rencontre.Dans une première période équilibrée, Wolverhampton ouvrait le score à quelques secondes du repos sur un penalty transformé par Raul Jimenez (45e+2). Les Wolves poursuivaient sur leur lancée après la pause et il ne fallait que 47 secondes en seconde période à Leander Dendoncker pour doubler la mise. Le Diable Rouge inscrivait par la même occasion son quatrième but de la saison. Diogo Jota donnait ensuite au score son allure définitive (74e). Au classement, Wolverhampton (55 points) conserve sa sixième place et reste dans la course pour une qualification pour la Ligue des Champions. Les Wolves comptent quatre points de retard sur Leicester, quatrième, qui se rend à Bournemouth ce dimanche soir (20h). Everton (45 points) stagne à la onzième place. Deux autres rencontres de la 35e journée sont au programme ce dimanche: Aston Villa-Crystal Palace (15h15) et Tottenham-Arsenal (17h30). (Belga)