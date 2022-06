Women's Tour - 1re étape: les classements

Les classements à l'issue de la 1re étape du Women's Tour (WorldTour), le Tour de Grande-Bretagne féminin, disputée lundi sur 142,1 kilomètres entre Colchester et Bury St. Edmunds:Classement 1re étape: 1. Clara Copponi (Fra/FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) en 3h40:15 2. Sofia Bertizzolo (Ita) 3. Elena Cecchini (Ita) 4. Arianna Fidanza (Ita); 5. Alice Barnes (G-B); 6. Eugénie Duval (Fra); 7. Ingvild Gaskjenn (Nor); 8. Anne Ysland (Nor); 9. Letizia Borghesi (Ita); 10. Maike van der Duin (P-B)? 15. Shari Bossuyt; 34. Jesse Vandenbulcke. Classement général: 1. Clara Copponi (Fra/FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) en 3h40:05 2. Sofia Bertizzolo (Ita) à 0:04 3. Maike Van Der Duijn (P-B) 0:04 4. Elena Cecchini (Ita) 0:06; 5. Alison Jackson (Can); 6. Maria Confalonieri (Ita) 0:08; 7. Laura Tomasi (Ita) 0:09; 8. Arianna Fidanza (Ita) 0:10; 9. Alice Barnes (G-B); 10. Eugénie Duval (Fra).? 17. Shari Bossuyt 0:10; 34. Jesse Vandenbulcke. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.