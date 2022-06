World Athletics Continental Tour - Elise Vanderelst troisième à Sollentuna mais pas de minimum pour les Mondiaux

Elise Vanderelst a pris la troisième place du 1.500 mètres de la manche du World Athletics Continental Tour de Sollentuna, dimanche en Suède. La championne d'Europe en salle a signé le chrono de 4:05.59, à plus d'une seconde du minimum pour les Mondiaux d'Eugene en juillet (4:04.20).Déjà qualifiée pour l'Euro de Munich (11-21 août), la Montoise de 24 ans devra courir encore un peu plus vite si elle veut composter son ticket pour le rendez-vous mondial, prévu dans l'Oregon (15-24 juillet). Cette saison, elle a couru en 4:05.16 alors que son record personnel est de 4:02.63. Si Vanderelst devait ne pas passer sous le minimum requis pour Eugene, elle pourrait encore se qualifier via le classement mondial. La pensionnaire du Mons Obourg Hainaut Athlétisme pointe au 40e rang alors que le top 45 est qualifié. Dimanche, la victoire est revenue à la Roumaine Claudia Bobocea en 4:04.89. (Belga)