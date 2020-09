World Athletics Continental Tour - Une troisième place à Zagreb et un meilleur chrono de la saison pour Michael Obasuyi

Mardi, lors du meeting du World Athletics Contintental Tour qui se déroulait dans la capitale croate, Zagreb, Michael Obasuyi a terminé troisième sur le 110 mètres haies. Le coureur Belge de 21 ans a amélioré son meilleur temps de la saison en 13.57 secondes.A Zagreb, la victoire est revenue au Français Wilhem Belocian (13.32). Obasuyi a abaissé de neuf centième de son meilleur temps de la saison, et est resté à peine trois centièmes au-dessus de son record personnel. Philip Milanov était également présent et a lancé son disque à 61m17, ce qui lui a valu la cinquième place. Son record de la saison est de 63m51 et son record de Belgique de 67m26. La victoire est revenue au Suédois Daniel Stahl avec 68m87. (Belga)