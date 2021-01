World Athletics Indoor Tour - Isaac Kimeli se qualifie pour l'Euro en salle de Torun

Isaac Kimeli a atteint son objectif vendredi soir à Karlsruhe, en Allemagne. Il a couvert le 3000 mètres dans la première des six principales épreuves (Gold) du World Athletics Indoor Tour en 7:52.24 et s'est classé 9e. La limite qualificative sur la distance en vue de l'Euro en salle de Torun, du 5 au 7 mars en Pologne, était de 7:53.18.La course a été survolée par le Kenyan Bethwell Birgen, vainqueur en 7:34.12. Eline Berings, l'autre Belge présente vendredi à Karlsruhe, n'a pu faire mieux que 8.69 secondes en série sur 60 m haies (8.10 est le minima en vue des championnats d'Europe). La victoire en finale est revenue à la Finlandaise Nooralotta Neziri en 7.92. La sprinteuse britannique Dina Asher-Smith a pour sa part brillé. Elle a remporté le 60 mètres en 7.08 secondes et égalé son record personnel. (Belga)