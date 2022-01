World Rugby Sevens Series - La Belgique battue par l'Australie et la France à Séville

La Belgique a entamé la 4e étape des World Rugby Sevens Series par des défaites face à l'Australie et la France, vendredi à Séville, en Espagne.Les BelSevens se sont d'abord inclinées 38-0 face à l'Australie, 1e nation mondiale. Face à la France, 2e au classement mondial et vice-championnne olympique, les Belges ont quitté le terrain sur un score de 45-0. La Belgique jouera son 3e match de poule samedi après-midi contre l'Espagne. Les World Rugby Sevens Series, prestigieux circuit international de rugby à sept, est une compétition annuelle organisée par la fédération internationale, World Rugby. Elle regroupe les 12 meilleures nations mondiales du rugby à sept, un sport olympique La Belgique a été invitée à disputer les manches de Malaga et de Séville des World Rugby Sevens Series à la suite du forfait de la Nouvelle-Zélande en raison de la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, les BelSevens avaient pris la 10e place, sur 11, du tournoi de Malaga. Après des défaites face à l'Australie (40-5), l'Espagne (26-19) et l'Irlande (29-12) en phase de poules, l'équipe de Romain Huet et Emiel Vermote avait battu le Brsil 12-17 en prolongations dans son premier match de classement, signant la première victoire d'une équipe belge sur le principal circuit mondial de rugby à 7. Les Belges avaient ensuite été battues 17-5 par l'Espagne dans le mach pour les places 9-10. (Belga)

