World Tour 3x3 - Team Antwerp en quarts de finale à Prague

L'équipe belge de 3x3, Team Antwerp, s'est qualifiée samedi pour les quarts de finale du World Tour de 3x3 qui fait étape à Prague, en République tchèque, ce week-end, pour la 5e manche de la saison.L'équipe, composée de Nick Celis, de Thibaut Vervoort, de Thierry Marien et de Bryan De Valck, n'a pas eu du problème pour sortir première de sa poule. Lors du premier match, Team Antwerp s'est imposée 16-10 face aux Tchèques d'Humpolec. Dans le deuxième match de la journée, la rencontre a été un peu plus serrée mais le quatuor est venu à bout des Lituaniens d'Utena (18-16). Deux succès qui leur permettent de terminer premier de leur groupe et de se qualifier pour le tour suivant de cette étape du World Tour de 3x3. Ce dimanche, en quarts de finale, ils affronteront les Serbes de Pirot qui sont sortis deuxièmes de leur poule avec un bilan d'une victoire pour une défaite. La rencontre est prévue dimanche matin à 11h10. Les demi-finales et la finale se disputeront en début d'après-midi. Cette étape à Prague est la cinquième de la saison de ce World Tour et la prochaine est prévue à Abu Dhabi les 29 et 30 octobre prochains. Au classement général, Team Antwerp pointe à la 5e place et le championnat est actuellement dominé par les Serbes d'Ub. (Belga)