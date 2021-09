World Tour 3x3 - Team Antwerp termine 7e à Prague

L'équipe belge de 3x3, Team Antwerp, s'est inclinée en quarts de finale de la 5e manche du World Tour de 3x3 face aux Serbes de Pirot (19-21), après prolongation, ce dimanche après-midi à Prague (République tchèque).Après avoir terminé premier de leur groupe samedi (2 victoires en autant de rencontres), Team Antwerp, composée de Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Marien et Bryan De Valck, a chuté en quarts de finale face aux Serbes de Pirot. Un match serré de bout en bout même si les Belges menaient encore 19-15 à une minute de la fin du temps réglementaire avant que Bodgan Dragovic ne plante quatre points consécutifs pour envoyer les deux équipes en prolongation. Là, c'est à nouveau le fer de lancer serbe qui a marqué les deux points décisifs pour offrir la victoire à ses couleurs. Côté Team Antwerp, Nick Celis termine meilleur marqueur du match avec 8 unités. Cette étape à Prague était la cinquième de la saison de ce World Tour de 3x3 et a vu la victoire finale de Jeddah (Arabie Saoudite). La prochaine étape est prévue à Abu Dhabi les 29 et 30 octobre prochains. Au classement général, Team Antwerp pointe à la 5e place et le championnat est actuellement dominé par les Serbes d'Ub. (Belga)