World Triathlon Series - Kristian Blummenfelt champion du monde après son titre olympique devant Marten Van Riel 2e

Kristian Blummenfelt a remporté la manche finale des World Triathlon Series samedi à Edmonton au Canada et remporte le titre de champion du monde dans la foulée de son titre olympique conquis à Tokyo.Le Norvégien, 27 ans, a devancé Marten Van Riel qui prend aussi la deuxième place finale. Le classement final des World Series de triathlon est établi sur les trois courses de la saison (Yokohama, Leeds et Montréal), les Jeux olympiques et la grande finale d'Edmonton. A ce petit jeu, Marten Van Riel, 28 ans, 4e de l'épreuve des Jeux Olympiques, a terminé encore samedi à la 2e place pour devenir vice-champion du monde des WTS. Le Français Léo Bergère a pris la 3e place à Edmonton devant le Britannique Alex Yee qui monte lui sur la troisième marche du podium des Series. (Belga)