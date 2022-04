Wout van Aert en repérage sur les 70 derniers kilomètres de Liège-Bastogne-Liège

Wout van Aert a effectué jedi un repérage avec quelques coéquipiers de Jumbo-Visma pour préparer son premier Liège-Bastogne-Liège.Van Aert avait été testé positif à la Covid-19 et avait dû déclarer forfait pour le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race. En compensation, le champion de Belgique a décidé de participer à sa toute première "Doyenne" et a commencé son travail de repérage jeudi matin avec Tiesj Benoot et quelques autres Jumbo- Visma. Le groupe de coureurs a exploré Stavelot, au pied de la Côte de la Haute-Levée, à 70 kilomètres de l'arrivée. (Belga)