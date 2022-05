Wouter Beke de retour à la Chambre, Steven Matheï cède son siège

En raison du retour de Wouter Beke (CD&V) comme député à la Chambre après sa démission comme ministre flaamand, son suppléant Steven Matheï doit céder son siège dans l'hémicycle.Le député de 44 ans était le premier suppléant sur la liste CD&V dans le Limbourg aux élections fédérales du 26 mai 2019 et a remplacé Wouter Beke lorsqu'il est devenu ministre dans le gouvernement flamand. Il voit son mandat se terminer prématurément. "La démission de Wouter Beke est difficile pour moi", a réagi Steven Matheï sur Twitter. "En premier lieu pour Wouter en tant que personne et collègue. Je suis également reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été offertes. J'ai été député corps et âme avec beaucoup d'engagement. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu". En tant que député, Steven Matheï a été principalement actif au sein de la commission des finances. Il a fait lui-même référence à ses travaux sur la réforme des avantages fiscaux des joueurs de football et des agents immobiliers. (Belga)