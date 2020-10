WRC - Douze rendez-vous au calendrier 2021: la Croatie fait son entrée, la Belgique en réserve

La Fédération internationale automobile (FIA) a dévoilé vendredi soir un calendrier provisoire en vue de la saison 2021 du championnat du monde des rallyes (WRC). Il comprendra douze épreuves et débutera le 21 janvier lors du Rallye Monte-Carlo. La Croatie accueillera un rendez-vous pour la première fois de son histoire alors que l'Estonie confirme sa présence et que la Belgique est en réserve.Après une saison 2020 largement chamboulée par le coronavirus et réduite à huit épreuves, l'exercice 2021 devrait en compter douze. Après le Monte-Carlo et la Suède, le championnat prendra la direction de la Croatie fin avril, pour la première édition d'un rallye disputé sur asphalte à Zagreb. Quant à l'Estonie, qui a organisé cette année une manche au pied levé, elle fait toujours partie du calendrier. Neuf rendez-vous se tiendront en Europe, trois en dehors avec le Kénya, le Chili et le Japon. Cela a été décidé au regard de l'impact probable que peut continuer à avoir la pandémie de coronavirus. A noter que six rallyes, dont un en Belgique, figurent en réserve de ce calendrier. Ils pourraient entrer au calendrier en fonction des développements de la situation sanitaire dans chaque pays. - Calendrier provisoire du championnat WRC 2021: 24 janvier: Monte Carlo 14 février: Suède 25 avril: Croatie 23 mai: Portugal 6 juin: Italie 27 juin: Kénya 18 juillet: Estonie 1er août: Finlande 22 août: Grande-Bretagne 12 septembre: Chili 17 octobre: Espagne 14 novembre: Japon (Belga)