WRC Portugal: Thierry Neuville remonte en 5e position, Evans consolide sa première place

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la cinquième position du rallye du Portugal, quatrième manche du championnat du monde WRC, après les trois spéciales disputées samedi matin. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) reste en tête avec désormais 18.4 d'avance sur son équipier finlandais Kalle Rovanperä.Après avoir perdu sa roue et concédé 1:30 dans l'ES8 vendredi, Neuville démarrait la journée à la septième place du classement. L'ES 10, Vieira do Minho 1 (21,57 km), permettait au Saint-Vithois de grappiller une place en signant le quatrième temps, à 11.5 d'Elfyn Evans, lequel prenait 1.4 à Kalle Rovanperä. Le Finlandais signait le scratch dans l'ES 11, Cabeceiras de Basto 1 (22,03 km), récupérant 4.7 sur le Britannique. Neuville réalisait le quatrième temps (+12.3) et remontait à la cinquième place. Evans profitait de la longue ES 12, Amarante 1 (37,24 km), qu'il s'adjugeait, pour creuser l'écart sur Rovanperä, troisième à 8.2. Neuville signait le cinquième temps (+13.6). Au classement, Evans devance Rovanperä de 18.4. Un autre pilote Toyota, le Japonais Takamoto Katsuta, est troisième à 1:19.9. Neuville pointe au cinquième rang à 2:19.1. La matinée a été difficile pour les deux Français, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Loeb, nonuple champion du monde et en "pige" pour l'équipe M-Sport Ford au Portugal, a connu "un problème technique dans l'ES11" et "se retirera pour la journée", a indiqué M-Sport sur Twitter. Ogier (Toyota), octuple champion du monde et tenant du titre, qui effectue pour sa part une "pige" avec le constructeur japonais, a également été piégé dans l'ES11. Il a atterri dans le fossé à la sortie d'un virage avant de réussir à sortir indemne de sa Yaris, comme son copilote Benjamin Veillas. La même boucle sera répétée dans l'après-midi, à partir de 15h30 heure belge, avant une super spéciale de 3,3 km en soirée. (Belga)