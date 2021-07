WRC - Rallye d'Estonie - Kalle Rovanperä entre dans l'histoire par la grande porte

Le Finlandais Kalle Rovanperä est entré dans l'histoire en devenant, à 20 ans, 9 mois et 17 jours, le plus jeune vainqueur d'une manche du Championnat du monde des Rallyes WRC après une prestation sans faille sur les routes du Rallye d'Estonie. Au volant de sa Toyota, il a devancé deux pilotes Hyundai, l'Irlandais Craig Breen de 59.9 et Thierry Neuville de 1:12.4."C'est incroyable d'être le plus jeune vainqueur de l'histoire. Cela aurait pu arriver plus tôt, mais c'est bel et bien réel maintenant", s'est exclamé le résident estonien dans la foulée de sa victoire. Après une 4e place à Monte-Carlo puis une 2e en Finlande, ce qui l'avait propulsé en tête du classement, Rovanperä a connu une suite de championnat compliquée avec un abandon en Croatie et des 22e et 25e places au Portugal et en Sardaigne. "C'était une saison difficile jusqu'ici, donc c'est formidable d'obtenir ma première victoire en Estonie. C'est comme un rallye à domicile à mes yeux maintenant et beaucoup de fans estoniens me soutiennent. Nos résultats n'étaient pas très bons, mais nous avions prouvé que le rythme était là et nous ramenons désormais une coupe à la maison." Rovanperä a battu de plus de deux ans le record établi en 2008 par son compatriote Jari-Matti Latvala, désormais son directeur d'équipe chez Toyota Gazoo Racing. Dimanche, il a aussi fêté son succès en compagnie de son père Harri, vainqueur du Rallye de Suède en 2001. (Belga)

