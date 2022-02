WRC - Rallye d'Ypres - Le rallye d'Ypres de nouveau au calendrier du championnat du monde WRC

Le rallye d'Ypres sera de nouveau au calendrier du championnat du monde des rallyes cette année, ont indiqué vendredi les organisateurs du rallye.Le rallye d'Ypres sera la 9e manche du championnat du monde WRC et aura lieu du 19 au 21 août. C'est la deuxième année de suite que l'épreuve flandrienne est intégrée au calendrier du WRC. L'année dernière, le rallye d'Ypres était devenu la première épreuve du championnat du monde des rallyes organisée en Belgique et avait été remporté par Thierry Neuville (Hyundai). Le rallye d'Ypres avait déjà été ajouté au calendrier 2020 du WRC qui avait été modifié à cause de la pandémie de coronavirus, mais avait cependant été annulé à cause de la deuxième vague de Covid-19. (Belga)