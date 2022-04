WRC - Rallye de Croatie - Thierry Neuville n'abandonne pas le podium: "Nous allons nous battre"

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe (Hyundai) se classent quatrièmes du rallye de Croatie, troisième manche du championnat du monde WRC, après la deuxième journée samedi. Le duo croit cependant toujours au podium.Depuis le début du rallye vendredi, Neuville enchaîne les coups durs et les ennuis mécanique qui lui ont déjà coûté 1:50 de pénalité. Le pilote germanophone ne baisse cependant pas les bras. "Nous allons nous battre pour cette troisième place. L'objectif, c'est le podium", a reconnu Neuville. "Ce samedi, nous avons eu un problème lors de l'ES13. J'ai senti la puissance s'échapper du moteur. À un moment donné, je n'avais que 40% de la puissance totale." Pour accrocher le podium, Neuville devra reprendre 4.9 secondes à l'Irlandais Craig Breen. "Je préfère ne pas prendre de risques mais je peux pousser s'il le faut. Nous l'avons déjà fait lors de la seconde boucle. Voyons ce que nous pouvons encore faire et essayons de nous battre pour ce podium." (Belga)