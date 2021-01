WRC - Repris au championnat du monde, le Rallye de Ypres 2021 aura lieu du 13 au 15 août

Il manquait les dates exactes du Rallye de Ypres, repris au championnat du monde des rallyes WRC. Il aura lieu du 13 au 15 août, ont annoncé les organisateurs lundi.Nommé en tant que rallye de réserve pour le calendrier 2021, le Rallye d'Ypres avait été repris la semaine dernière pour remplacer le Rallye d'Irlande du Nord et de Grande-Bretagne. Le rallye d'Ypres, habituellement organisé fin juillet, avait déjà été ajouté au calendrier 2020 du WRC qui avait été modifié à cause de la pandémie de coronavirus. Prévu du 19 au 22 novembre dernier, le rallye avait cependant été annulé à cause de la seconde vague de Covid-19. Il pourra cette fois, espèrent les organisateurs, accueillir pour la première fois une manche de WRC. (Belga)