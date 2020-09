WRC: Thierry Neuville contraint à l'abandon

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) a été contraint à l'abandon après être parti à la faute dans la septième spéciale samedi. Malgré une roue arrière droite endommagée, Neuville a passé la ligne d'arrivée mais n'a pas réussi à réparer les dégâts. Il s'agit du deuxième abandon de suite pour le Saint-Vithois qui avait connu des problèmes techniques au rallye du Mexique et qui peut déjà presque faire une croix sur ses ambitions de titre de champion du monde.Sur les images embarquées, on peut voir que le Belge s'écarte dans un virage à gauche et heurte quelque chose, probablement une souche d'arbre cachée. Neuville a terminé la spéciale sur trois roues et a perdu 1:15. Après l'arrivée, le Germanophone s'est arrêté un peu plus loin pour inspecter sa voiture qu'il n'a pas pu une réparer en raison des dégâts. Un coup dur pour Neuville qui semblait en route vers un bon résultat pour lui et son équipe. Après les problèmes techniques et l'abandon dans le rallye du Mexique, Neuville a dû également abandonner rapidement en Estonie. Il pourra peut-être repartir demain lors de la powerstage pour marquer encore quelques points, mais avec seulement trois rallyes devant lui, il semble déjà pouvoir faire une croix pour le titre mondial. Après sept spéciales, Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) occupe toujours la tête avec 10.3 secondes d'avance sur son équipier Craig Breen (Hyundai Coupe WRC) et 14.9 secondes sur Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) qui s'est emparé de la troisième place au détriment de Neuville. (Belga)