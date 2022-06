WRC: Victime d'une sortie de route dans l'ES13, Thierry Neuville a l'arrêt au Kenya

Thierry Neuville a été victime d'une sortie de route lors de la 13e spéciale, la dernière de la 2e journée du rallye du Kenya, 6e manche du championnat du monde WRC, et n'a pas pu repartir, a confirmé Hyundai samedi."Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe se sont d'abord arrêtés lorsque le moteur s'est coupé. L'équipage a été en mesure de redémarrer la voiture mais a ensuite percuté un arbre à cause d'un manque de visibilité et n'a pas pu repartir. L'équipage est indemne", a écrit Hyundai sur Twitter. Avant cette dernière spéciale, Neuville était remonté à la 3e place provisoire du classement général après avoir signé respectivement le 5e et le 2e temps dans les 11e et 12e spéciales. (Belga)