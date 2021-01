WTA Abou Dhabi - Sabalenka : "Elise Mertens sera dans ma bulle pour préparer l'Open d'Australie"

Aryna Sabalenka (WTA 10) a donné vendredi un peu plus de nouvelles au sujet de la blessure à l'épaule d'Elise Mertens (WTA 20), qui l'a contrainte à se retirer du tournoi WTA 500 d'Abou Dhabi à quelques heures de son entrée en lice contre la Française Alizé Cornet (WTA 53). La Biélorusse, 22 ans, qui n'est d'autre que sa partenaire de double, et d'entraînement, s'est exprimée après sa victoire 7-5, 6-4 contre l'Australienne Alja Tomljanovic (WTA 68)."Elle m'a expliqué que cela faisait quelques jours qu'elle ressentait des douleurs à l'épaule et qu'il valait mieux qu'elle se repose", a-t-elle raconté. "J'avais d'ailleurs moi-même remarqué que quelque chose la gênait quand nous avions disputé des points à l'entraînement, mais à ce moment-là, je ne savais pas exactement ce qu'il en était. Et je suis entièrement d'accord avec elle. L'Open d'Australie n'est pas très loin et c'est plus important d'être prête pour ce rendez-vous. Je pense qu'elle a pris la bonne décision. Dans cette situation, mieux vaut ne pas forcer et prendre de risque." Aryna Sabalenka, qui a signé vendredi aux Emirats sa 11e victoire consécutive sur le circuit, série en cours depuis le tournoi WTA d'Ostrava, en octobre dernier, a d'ailleurs confirmé qu'Elise Mertens effectuerait sa quarantaine avec elle à Melbourne en prélude à l'Open d'Australie, reporté au 8 février cette année. "Oui, Elise sera dans ma bulle pour préparer l'Open d'Australie. Le programme reste inchangé", a conclu la native de Minsk. (Belga)