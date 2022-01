WTA Adélaïde 2 - Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour en double

Kimberley Zimmermann a été éliminée au premier tour en double du tournoi WTA Adélaïde 2, joué sur surface dure et doté de 239.477 dollars, mardi en Australie. Associée à l'Allemande Julia Holhoff, Zimmermann s'est inclinée en deux sets 6-2, 6-7, 4-10 en 1h26 contre l'Américaine Kaitlyn Christian et la Bélarusse Lidziya Marozova.Aucune joueuse belge n'est présente dans le tableau en simple. Alison Van Uytvanck (WTA 56) et Kirsten Flipkens (WTA 314) ont toutes les deux été éliminées au dernier tour des qualifications. (Belga)

