WTA Atlanta - Kim Clijsters battue par Sloane Stephens dans son match exhibition

Kim Clijsters s'est inclinée en deux sets - sur un double 6-4 - face à l'Américaine Sloane Stephens dans un match exhibition dimanche à Atlanta en marge du rendez-vous du circuit masculin ATP.La Limbourgeoise, 38 ans, effectuait ainsi son retour sur un court de tennis, près d'un an après son dernier match officiel à l'US Open 2020. Tout comme Kim Clijsters, Sloane Stephens, 28 ans, 70e mondiale, a la particularité d'avoir remporté l'US Open. Ce match exhibition devait surtout permettre à Kim Clijsters de voir où elle se situe et si elle est prête pour une ultime tentative d'un retour sur le circuit. Si tout se passe bien, il est possible de voir l'ex-numéro 1 mondiale, aujourd'hui 1088e à la WTA, à l'?uvre à l'US Open, fin août. Elle pourrait entamer son nouveau 'come-back' à Cincinnati (du 16 au 22 août). Kim Clijsters, dont le retour à la compétition n'a pas été un grand succès jusqu'ici avec trois défaites au premier tour de ses trois tournois disputés et pas mal de pépins physiques ayant contrecarré ses plans. (Belga)

