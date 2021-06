WTA Birmingham - Elise Mertens échoue en demi-finales du double

Elise Mertens (WTA 7 en double) et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 4) ont été battues en demi-finales du tournoi de tennis WTA 250 de Birmingham, épreuve sur gazon dotée de 235.238 dollars, samedi en Angleterre. La paire belgo-taïwanaise, tête de série N.1, a cédé devant la paire composée de la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 171) et de l'Australienne Ellen Perez (WTA 50) 3-6, 7-5, 10/3 au super tiebreak. la match a duré 1h26.En simple, Mertens, tête de série N.1 et 17e joueuse mondiale, avait été éliminée au premier tour par l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 72) après trois sets décidés au tie break (7/4 dans le dernier). (Belga)