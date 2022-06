WTA Birmingham - Elise Mertens rejoint les demi-finales en double

Associée à la Chinoise Shuai Zhang, Elise Mertens s'est qualifiée pour les demi-finales de l'épreuve du double au tournoi de tennis WTA 250 de Birmingham, disputé sur herbe et doté de 251.750 dollars vendredi en Angleterre.Elise Mertens et Shuai Zhang, respectivement numéro 1 et 3 mondiales au classement du double, ont battu en quarts de finale les Roumaines Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse. Elles se sont imposées en deux manches 6-2 et 7-6 (7/2) et 1heure et 27 minutes de jeu. Partenaire habituelle d'Elise Mertens en double, la Russe Veronika Kudermetova (ATP 2 en double) est absente à Birmingham. Les joueurs et joueuses russes et bélarusses ont été privés des tournois anglais à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elise Mertens et Shuai Zhang, 33 ans, joueront en demi-finales contre la Taïwanaise Latisha Chan, 32 ans, 83e mondiale en double et l'Australienne Samantha Stosur (WTA 11), 38 ans. Seule Belge engagée dans les Midlands, Elise Mertens avait été éliminée mardi dès son entrée en lice en simple. La numéro 1 belge, 26 ans, 30e mondiale et tête de série N.4, avait été battue par l'Américaine Catherine McNally, 197e mondiale: 3-6, 6-4, 7-5. Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de l'année, débute le 27 juin. (Belga)