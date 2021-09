WTA Chicago - Clijsters, inspirée par Murray : "Tant que je sens que je progresse, je continuerai"

Kim Clijsters (WTA 1093) tente donc une nouvelle fois sa chance sur le circuit cette semaine à la faveur du tournoi WTA 500 sur dur de Chicago, doté de 565.530 dollars, où elle affrontera au premier tour la Taiwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 93). La Limbourgeoise, 38 ans, revient avec un nouveau moral un an après son dernier match joué à l'US Open et une période marquée par une contamination au Covid-19 et une opération au genou."Si j'ai douté que cela en valait encore la peine ? Il y a certainement eu des moments où avec le Covid, les choses n'ont pas été évidentes", a-t-elle expliqué dimanche. "Je ne me voyais ainsi pas voyager en Europe sans les enfants, ou même avec, pour jouer quelques tournois en devant rester dans des bulles. Mais j'ai assez vite fait le switch de me dire 'OK, ce n'est pas que cela ne devient pas urgent vu ma situation (NdlR : elle a 38 ans), mais je vais patienter et profiter de ces quelques mois pour m'atteler aux aspects que je peux encore améliorer au niveau de mon tennis". Kim Clijsters a également avoué avoir été inspirée par un certain Andy Murray (ATP 113), 34 ans, ancien N.1 mondial et vainqueur de l'US Open comme elle, qui est revenu sur le circuit après deux opérations à la hanche droite. "Voir un joueur comme Andy parler aussi ouvertement de son come-back et des difficultés qu'il rencontre... ", a-t-elle poursuivi. " La conviction qui l'habite qu'il peut encore être compétitif. C'est tellement motivant et cela donne tellement d'énergie ! Cela fait longtemps que je n'ai plus disputé de matches, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à me rendre à l'entraînement, à travailler ma condition physique. Voir comment mon corps réagit, comment il s'adapte à de nouvelles techniques, comment combiner le tout avec ma vie de famille. Le défi est toujours présent. Et tant que je sens que je progresse, je vais continuer à faire le maximum". (Belga)