WTA Chicago - Greet Minnen et Alison Van Uytvanck en quarts de finale du double

Greet Minnen (WTA 118) et Alison Van Uytvanck (WTA 112) ont rejoint les quarts de finale du double dames au tournoi de tennis WTA 125 de Chicago, joué sur surface dure et doté de 150.000 euros. Mercredi, elles ont éliminé au 1er tour (huitièmes de finale) la paire tête de série N.1 composée de l'Américaine Kaitlyn Christian (WTA 59) et de la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 93) sur un double 6-64 après 1h09 de jeu.Minnen/Van Uytvanck rencontreront en quarts de finale les Indonésiennes Beatrice Gumulya (WTA 200) et Aldila Sutjiadi (WTA 146) qui n'ont eu aucun mal à battre plus tôt dans la journée Kimberley Zimmermann (WTA 115) et la Britannique Samantha Murray Sharan (WTA 180) 6-3 et 6-0 en 58 minutes. (Belga)

