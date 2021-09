WTA Chicago - Kim Clijsters et Kirsten Flipkens éliminées d'entrée en double

Kim Clijsters et Kirsten Flipkens ont été éliminées au premier tour du double du tournoi WTA 500 de Chicago, épreuve sur surface dure dotée de 565.530 dollars. Le duo belge a été battu 6-4, 6-2 par la paire polonaise Magdalena Frech/Katarzyna Kawa. La rencontre a duré 1 heure et 09 minutes.Dans le premier set, Clijsters et Flipkens concédait un break dans le cinquième jeu et débreakait dans la foulée. Mais un nouveau break de Frech et Kawa lançait le duo polonais vers le gain de la première manche (6-4). Dans le deuxième set, le duo belge manquait trois balles de break sur le premier service adverse. Elles réussissaient à débreaker après avoir perdu leur mise en jeu. Mais les Polonaises réalisaient deux nouveaux breaks pour l'emporter 6-2. Clijsters disputait son premier match en double depuis l'annonce de son retour à la compétition en septembre 2019. Son dernier match en double sur le circuit principal, déjà avec Flipkens comme partenaire, remontait à l'US Open 2012 et une défaite au premier tour. L'ancienne N.1 mondiale a joué, et perdu, quatre matchs en simple, en 2020 contre l'Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï, contre la Britannique Johanna Konta à Monterrey et contre la Russe Ekaterina Alexandrova à l'US Open, et lundi contre la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 97) 6-3, 5-7, 6-3. Flipkens (WTA 76) aussi a été éliminée d'entrée de jeu en simple, battue 6-4, 6-2 par l'Américaine Danielle Collins (WTA 28/N.10) lundi. Plus tôt dans la journée, Elise Mertens s'est qualifiée pour le troisième tour en battant l'Ukrainienne Dayana Yamstremska (WTA 72), 6-1, 6-3. Mertens est aussi engagée en double aux côtés de Hsieh, avec qui elle forme la paire tête de série N.1. Elles entreront en compétition au deuxième tour contre les Suissesses Viktorija Golubic et Jil Teichmann. (Belga)