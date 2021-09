WTA Chicago - Kim Clijsters opposée à Su-Wei Hsieh pour son retour à la compétition

Kim Clijsters effectuera son retour sur le circuit la semaine prochaine au tournoi WTA 500 de Chicago. L'ancienne N.1 mondiale, bénéficiaire d'une wild card, sera opposée à la Taiwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 93) au 1er tour ce tournoi sur surface dure dotée de 565,530 dollars.Su-Wei Hsieh , 35 ans, est la partenaire de double d'Elise Mertens, avec laquelle elle a remporté le double dames à Wimbledon. Si elle rejoint le 2e tour, Kim Clijsters sera opposée à la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 17), 6e tête de série et exemptée de 1er tour. Kim Cljsters, 38 ans, était montée pour la dernière fois sur le court lors de l'US Open 2020 où elle avait été éliminée par la Russe Ekaterina Alexandrova. Elle n'a pas encore participé à un tournoi en 2021. La Limbourgeoise avait joué un match d'exhibition, perdu sur un double 6-4, 6-4, contre l'Américaine Sloane Stephens à Atlanta le 26 juillet dernier. Elle jouait alors son premier match depuis près d'un an. Kim Clijsters avait ensuite renoncé à disputer l'US Open. Kim Clijsters avait effectué son retour sur le circuit l'an dernier, sortant de sa retraite (depuis 2012) pour la troisième fois. L'ex-numéro 1 mondiale, aujourd'hui 1093e cu classement WTA, peut bénéficier d'invitations sur le circuit sur base de ses victoires en Grand Chelem (4). Elle n'a joué que trois tournois et trois matches en 2020, battue à chaque fois au premier tour, avant que la pandémie de coronavirus ne paralyse le circuit. Elle avait ensuite été opérée du genou en octobre 2020 et avait été contaminée par le covid en début d'année, devant reporter son retour sur le court. (Belga)