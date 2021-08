WTA Cleveland - Anett Kontaveit s'impose en finale et déroche son 2e titre sur le circuit

Anett Kontaveit (WTA 30/N.2) a remporté samedi le tournoi de tennis WTA 250 de Cleveland, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars. En finale, l'Estonienne s'est imposée sur le score de 7-6 (5), 6-4 après 1h55 de jeu contre la Roumaine Irina Begu (WTA 74).Kontaveit, 25 ans, disputait la neuvième finale de sa carrière sur le circuit WTA et a remporté un deuxième titre après celui enlevé sur le gazon de Bois-le-Duc en 2017. Quant à Begu, 31 ans, elle est passée à côté de son cinquième titre. Son dernier remonte à Bucarest, acquis en juillet 2017 devant son public. Les deux joueuses vont désormais prendre la direction de New York pour y disputer l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison. Kontaveit, tête de série N.28, défiera au premier tour l'Australienne de 37 ans Samantha Stosur, 186e mondiale mais lauréate à Flushing Meadows en 2011. Quant à Begu, elle affrontera l'Allemande Andrea Petkovic, 33 ans et 66e mondiale. (Belga)