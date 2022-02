WTA Doha - Iga Swiatek domine outrageusement Anett Kontaveit et décroche un 4e titre

Iga Swiatek (WTA 8/N.7) a écrit son nom au palmarès du tournoi WTA 1000 de Doha. Samedi au Qatar, en finale de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 2.331.698 dollars, la Polonaise de 20 ans s'est imposée en deux sets - 6-2, 6-0 - et 64 minutes de jeu contre l'Estonienne Anett Kontaveit, 7e mondiale et tête de série N.4Swiatek, qui jouait la cinquième finale de sa carrière sur le circuit principal, a donc remporté un quatrième sacre en carrière après ceux acquis à Roland-Garros (2020), Adélaïde et Rome (2021). De son côté, Kontaveit, tombeuse d'Elise Mertens (WTA 26) en huitièmes et lauréate du tournoi de Saint-Pétersbourg il y a dix jours, a manqué d'accrocher un 7e sacre à son palmarès. (Belga)

