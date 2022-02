WTA Doha: Maryna Zanevska battue au premier tour en double

Maryna Zanevska, associée à la Géorgienne Oksana Kalashnikova, a été battue au premier tour du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Doha. Lundi dans la capitale du Qatar, la Belge s'est inclinée en deux sets - 6-3, 6-2 - contre l'Américaine Desirae Krawczyk et l'Australienne Ellen Perez, têtes de série N.7En simple, la N.3 belge a chuté samedi au deuxième tour des qualifications, battue par la Slovène Kaja Juvan (WTA 92) en trois manches : 2-6, 6-1 et 7-5 au bout de deux heures de jeu. Zanevska, 69e mondiale, avait éliminé au premier tour l'Américaine Bernarda Pera (WTA 100) 6-3, 3-0 (abandon). Deux Belges sont encore en lice dans le tableau final avec Elise Mertens (WTA 26), qui défie ce lundi l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 44) au premier tour, et Alison Van Uytvanck (WTA 53), qui a écarté la Russe Vera Zvonareva (WTA 103) dimanche pour son entrée en lice. (Belga)