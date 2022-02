WTA Dubaï - Elise Mertens en finale du double aux Emirats arabes unis

Associée à la Russe Veronika Kudermetova, Elise Mertens s'est qualifiée pour la finale du double au tournoi de tennis WTA 500 de Dubaï, une épreuve sur surface dure dotée de 703.580 dollars, vendredi aux Emirats arabes unis.Formant la deuxième paire tête de série, Mertens, 4e mondiale en double, et Kudermetova, 9e mondiale, ont pris la mesure en demi-finales des Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang: 6-3, 7-5 en 1 heure et 16 minutes de jeu. Il s'agira déjà de la 19e finale en double sur le circuit WTA pour Elise Mertens, 27 ans, et la 2e avec Kudermetova après un succès à Istanbul l'an dernier. La numéro 1 belge avait remporté, l'an dernier aussi, l'Open d'Australie l'an dernier avec la Bélarusse Aryna Sabalenka et Wimbledon avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Elise Mertens tentera d'ajouter un 14e trophée en double à son palmarès, elle qui compte aussi six titres en simple. Dans le tableau du simple précisément, Elise Mertens, numéro 1 belge et 26e mondiale, avait été battue mardi par la Suissesse Jil Teichmann (WTA 35), 24 ans, 'lucky loser' des qualifications, au premier tour. Veronika Kudermetova, 31e mondiale, s'est qualifiée pour la finale en profitant du renom de la jeune Tchèque de 22 ans, Marketa Vondrousova, 38e au classement WTA, touchée aux adducteurs. (Belga)