WTA Dubaï - Kirsten Flipkens éliminée dès le premier tour en double

Kirsten Flipkens, a été éliminée au premier tour du double du tournoi de tennis de Dubaï, mardi dans les Émirats arabes unis. La Campinoise, 132e au classement WTA en double (elle est 324e en simple), était associée à la spécialiste de double kazakhe Anna Danilina (WTA 23) dans ce tournoi WTA 500 sur surface dure d'une dotation de 703.580 dollars. Face à elles, l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 19) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 34) s'annonçaient comme de solides adversaires. La rencontre s'est jouée au super tiebreak après le gain d'un set par chacune des paires. Au final les Anglo-saxonnes se sont imposées après 1h33 de jeu: 7-5, 3-6, 10/5.Krawczyk/Perez seront opposées au 2e tour (quarts de finale) à l'équipe qui émergera de la rencontre de mercredi entre la 2e tête de série formée d'Elise Mertens et de la Russe Veronika Kudermetova et celle composée de l'Ukrainienne Nadiia Kichenok et de la Roumaine Raluca Olaru. Kirsten Flipkens avait été éliminée au 2e tour des qualifications en simple dimanche à Dubaï. Une autre Belge Kimberley Zimmermann disputera aussi mercredi son premier tour du double en compagnie de la Britannique Eden Silva. Elles seront opposées à l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et à la Lettone Jelena Ostapenko (Belga)