WTA Dubaï - Mertens, 4e à la Race de 2021 : « Le Masters est un objectif, mais je ne veux pas y penser »

Bien que battue par Garbine Muguruza (WTA 16) en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Dubai, Elise Mertens était satisfaite de son parcours aux Emirats et plus globalement de son début de saison. Déjà lauréate du Gippsland Trophy à Melbourne, la n°1 belge présente un bilan de 11 victoires pour 2 défaites. Cela lui vaut de figurer à la 4e place de la Race 2021, le classement depuis le 1er janvier, déterminant pour une place aux WTA Finals, le Masters, en fin d'année.« Une demi-finale dans un tournoi WTA 1000 est toujours un bon résultat, même si je ne suis jamais contente », a-t-elle souri après sa défaite 6-4, 7-6 (7/5) contre l'Espagnole « Le Masters est un objectif pour pas mal de joueuses. J'ai déjà pu participer à deux reprises au Masters B à Zhuhai et j'ai également pu disputer le Masters en double, donc c'est clair que ce serait chouette, mais je ne veux pas y penser. La saison est encore longue et il reste trois Grands Chelems. J'essaie surtout de progresser et de devenir aussi une joueuse plus dominante. Il est important d'avoir un plan A, mais aussi un plan B. Frapper fort, c'est bien, mais varier comme Barty est aussi un but recherché afin de devenir plus complète. » Elise Mertens a d'ailleurs prévu de participer la semaine prochaine au tournoi de Saint-Pétersbourg. Le choix peut paraître étrange vu qu'elle traîne une gêne au muscle pectoral droit et qu'elle se produira en indoor avant de rejouer en plein air dans la foulée à Miami. Mais la n°1 belge assume. « On ne le dirait peut-être pas, mais je n'ai disputé que trois tournois depuis le début de l'année », a-t-elle poursuivi. « Et je m'étais inscrite avant de savoir si j'irais loin ici à Dubai ou pas, en fonction notamment de mon épaule. Pour le même prix, j'aurais pu perdre au premier tour, car j'ai eu un match difficile, et dans ce cas, j'aurais été très heureuse d'avoir ce tournoi au programme. Je le suis toujours d'ailleurs, et en tant qu'une des quatre premières têtes de série du tableau, je serai également exemptée du premier tour. On verra ce que cela donnera. » (Belga)

