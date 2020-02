WTA Dubaï - Simona Halep débloque son compteur cette saison, mais n'ira pas à Doha

Simona Halep, deuxième joueuse mondiale, a remporté le tournoi WTA Premier de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars, samedi. La Roumaine, tête de série N.1 aux Emirats arabes unis, est venue à bout en finale de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 19) 3-6, 6-3, 7-6 (7/5) après 2 heures et 28 minutes de jeu.Simona Halep, 28 ans, décroche son premier titre de l'année, le 20e de sa carrière. Elle n'avait plus gagné de tournoi depuis son sacre à Wimbledon en juillet 2019. Rybakina, 20 ans, est en très grande forme depuis le début de l'année. La Kazakhe disputait sa quatrième finale sur cinq tournois en 2020. Victorieuse à Hobart, elle a été battue en finale à Shenzhen et à Saint-Pétersbourg. Il n'y a qu'à l'Open d'Australie, où elle a été éliminée en 16e de finale, qu'elle n'a pas été jusqu'au dernier stade du tournoi. Outre son titre à Hobart, elle compte le tournoi de Bucarest 2019 à son palmarès. Simona Halep avait annoncé son forfait plus tôt dans la journée pour le tournoi de Doha cette semaine. Un rendez-vous où elle avait été finaliste. La Roumaine est remplacée dans le tableau final par la Bélarusse Aryna Sabalenka. (Belga)