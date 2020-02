WTA Dubaï: Simona Halep en finale face à Elena Rybakina, qui disputera sa 4e finale en 5 tournois

Simona Halep, deuxième joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA Premier de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars, vendredi. La Roumaine a dominé l'Américaine Jennifer Brady (WTA 52) en deux sets 6-2, 6-0. La rencontre a duré 1 heure et 3 minutes.Halep, tête de série N.1, affrontera en finale samedi la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 19), qui est venue à bout plus tôt dans la journée de la Croate Petra Martic 7-6 (7/5), 7-6 (7/2) en 2 heures et 12 minutes. Simona Halep, 28 ans, tentera de glaner son premier titre de l'année, son 20e en carrière, elle qui n'a remporté aucun tournoi depuis Wimbledon en juillet 2019. Rybakina, 20 ans, est en très grande forme depuis le début de l'année. La Kazakhe accède à sa 4e finale sur cinq tournois en 2020, après avoir remporté il y a un mois le deuxième titre de sa carrière à Hobart. (Belga)