WTA Eastbourne - Flipkens : "J'ai été plus offensive au troisième set. Et cela a porté ses fruits"

Kirsten Flipkens (WTA 257) était heureuse, mardi, d'avoir remporté un nouveau duel 100% belge au deuxième tour du tournoi WTA 500 sur gazon d'Eastbourne, doté de 757.900 dollars. Victorieuse 6-2, 6-3 de Maryna Zanevska (WTA 68) la veille, la petite Campinoise, 36 ans, issue des qualifications, a cette fois battu Elise Mertens (WTA 30), la N.1 nationale, 26 ans, tête de série N.13 du tableau. Sur le court N.5, elle s'est imposée 6-2, 2-6, 6-1 après 1h48 de jeu."J'ai eu un peu de réussite dans le premier set", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Le service d'Elise ne fonctionnait pas très bien, ce qui m'a permis d'en profiter et d'être agressive sur ses deuxièmes balles. Et puis, comme hier, au début du deuxième set, j'ai connu une perte de concentration qui m'a coûté un break. J'ai été menée 3-1 et Elise a pu capitaliser. Elle rentrait mieux dans la balle et il était clair qu'il fallait que je change quelque chose, car elle était en train de prendre l'ascendant. J'ai donc été plus offensive au troisième set. J'ai mieux servi également. Et cela a porté ses fruits. Je suis soulagée", a-t-elle souri. Kirsten Flipkens retrouvera désormais pour une place en quart de finale la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 128), 27 ans, qu'elle a battue? dimanche 4-6, 6-2, 7-6 (7/4) au deuxième tour des qualifications. La native de Sofia a en effet été repêchée ensuite comme lucky loser suite au forfait de la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 3), tête de série N.2, lauréate du tournoi WTA 500 de Berlin. (Belga)