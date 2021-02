WTA Gippsland Trophy - Kanepi, battue par Mertens: "Félicitations Elise. Tu étais trop forte pour moi"

Kaia Kanepi (WTA 94) n'a pas réussi, dimanche à Melbourne, à remporter le cinquième titre de sa carrière au Gippsland Trophy, l'un des trois tournois WTA préparatoires à l'Open d'Australie. Pour sa première finale depuis celle disputée en 2013, au Primerose à Bruxelles, l'Estonienne, 35 ans, s'est inclinée contre Elise Mertens (WTA 20), 6-4, 6-1."Félicitations, Elise", a lâché Kaia Kanepi. "Tu étais trop forte pour moi. Désolée de ne pas avoir pu faire mieux. Ce sera peut-être pour la prochaine fois." Victorieuse notamment de la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 7) et la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 33) sur sa route vers la finale, Kaia Kanepi n'aura jamais vraiment été en mesure d'inquiéter Elise Mertens en finale. La faute à la solidité de la numéro 1 belge, mais aussi à un nombre trop important de fautes directes - 26 contre 13 à Mertens. "J'avais eu un match accroché la veille", a ajouté l'Estonienne. "J'ai perdu, mais je n'ai pas l'impression d'une fin pour autant. Un autre tournoi commence dès demain. Et puis, nous allons continuer à jouer au même endroit que celui où nous avons commencé cette semaine. C'est un sentiment un peu différent d'un tournoi traditionnel où une fois que l'on a perdu, on s'en va une autre destination". Kaia Kanepi affrontera mardi au premier tour de l'Open d'Australie la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 54), 30 ans. (Belga)