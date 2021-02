WTA Grampians Trophy - Il n'y aura pas de finale dimanche

Il n'y aura pas de finale au tournoi de tennis WTA du Grampians Trophy disputé sur surface dure et doté de 235.820 dollars, ont annoncé les organisateurs samedi. La raison, un programme trop chargé sur les courts à Melbourne à la veille de l'Open d'Australie. Seules les demi-finales seront jouées dimanche, mais le titre ne sera pas décerné. Les deux finalistes remporteront les points et le prize money de la finaliste.Les demi-finales doivent opposer la Grecque Maria Sakkari (N.5) à l'Estonienne Anett Kontaveit (N.6) d'une part et les Américaines Jennifer Brady (N.7) et Ann Li d'autre part. Kontaveit a profité du renom avant son quart de finale de la Biélorusse Victoria Azarenka, 13e mondiale, double lauréate de l'Open d'Australie en raison d'une blessure au dos pour se hisser dans le dernier carré. Six tournois, dont le Grampians Trophy, se sont déroulés cette semaine (l'ATP Cup, deux tournois ATP et trois WTA) à Melbourne en préparation à la première épreuve du Grand Chelem de l'année qui commence lundi. Le programme a connu un sérieux retard en raison de l'annulation des matches jeudi en raison d'un isolement imposé à un grand nombre de joueurs et joueuses, considérés comme 'cas contact' après la contamination au coronavirus d'un employé de leur hôtel. Les organisateurs avaient déjà adapté le format des matches pour tenter de les raccourcir et de pouvoir aller au terme de chaque tournoi. Cela ne sera pas le cas pour le Grampians Trophy. (Belga)